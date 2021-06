Tyskland henter hjem Nato-soldater som anklages for rasisme

Ifølge Der Spiegel skal enkelte soldater ha sunget bursdagssang for Adolf Hitler. De skal også ha vært så fulle at et hotell måtte tilkalle militærpolitiet.

– Sånn oppførsel kan ikke unnskyldes. Den bringer skam over oss alle, sier en talsperson for Tysklands forsvar.

Landet har kommet med en unnskyldning til Litauens forsvar. Hendelsene skal ha skjedd i slutten av april.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer besluttet onsdag at tyske soldater som er stasjonert i landet som en del av Natos framskutte nærvær i Litauen (EFP), hentes hjem.

– Avsporingene skader ryktet til Tyskland og dets forsvar. Det vil bli straffet hardt, skrev hun på Twitter.