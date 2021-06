Texas gjør det lovlig å bære våpen offentlig uten å søke tillatelse

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, har godkjent et lovforslag som gir alle personer som er 21 år eller eldre, og ikke har fått forbud mot å eie våpen, lov til å bære våpen i det offentlige rom. Foto: Eric Gay / AP / NTB Foto: NTB