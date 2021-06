Nytt strømbrudd på Puerto Rico

Det private selskapet Luma Energy, som fra 1. juni har vært ansvarlige for strømmen på øya, sa at tre enheter ble tatt av nettet. Det er uklart hvorfor.

Det siste strømbruddet førte til sinne i sosiale medier, da tusenvis av mennesker måtte kaste mat og medisin som må holdes avkjølt. Enkelte har også hatt problemer siden strømbruddet forrige uke gjorde at 900.000 mistet strømmen.

Det siste strømbruddet kom også like etter at Luma advarte om at det kunne bli opphold i tjenestene på nattetid de neste tre dagene på grunn av vedlikehold og andre mindre problemer.

Etter at orkanen Maria rammet Puerto Rico knallhardt i 2017, tok det elleve måneder før strømforsyningen var gjenopprettet.