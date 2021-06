Astronauter er på vei til Kinas nye romstasjon

Raketten Den lange marsjen 2F tok av klokka 9.22 lokal tid, 3.22 norsk tid, i en sky av røyk. Den ble sendt opp fra romsenteret i Jiuquan nordvest i Gobi-ørkenen i Kina, med tre astronauter om bord. Oppskytingen ble sendt direkte på statlig TV.

Oppdraget ledes av den tidligere luftforsvarspiloten Nie Haisheng, som allerede har gjennomført to romferder. Med seg har han Liu Boming og Tang Hongbo, som også har fortid i militæret. Mannskapet skal tilbringe tre måneder på romstasjonen Tiangong.

Det er Kinas første bemannede romferd på nesten fem år, og er et prestisjeprosjekt for regjeringen i Beijing, som skal markere at det 1. juli er 100 år siden landets kommunistparti ble opprettet med en omfattende propagandakampanje.

På en seremoni før oppskytingen ble det sunget patriotiske sanger, før Li Shangfu, som leder Kinas romprogrammet, ønsket trioen hell og lykke.

I løpet av det neste halvannet året er det planlagt ytterligere elleve romferder for å fullføre konstruksjonen av romstasjonen. Blant annet skal det monteres solcellepaneler og to laboratoriemoduler.

Kinas ønske om en egen utpost i verdensrommet ble styrket etter at USA ikke lenger vil slippe inn kinesere på den internasjonale romstasjonen ISS, som huser astronauter fra USA, Russland, Canada, Europa og Japan.