Brasils sentralbank hever styringsrenta og frykter inflasjon

Dermed er renta nesten like høy som før pandemien. I januar 2020 var den på 4,5 prosent. Sentralbanken venter at renta vil økes med minst like mye på neste møte i august.

Banken er særlig bekymret over prisøkninger i landet, som de anser som en større trussel mot økonomien enn en ny koronanedstengning, selv om viruset fortsatt herjer i Brasil.

Inflasjonsraten lå på 8,06 prosent i mai, langt over bankens mål om inflasjon på mellom 2,25 og 5,25 prosent.

Den drives opp av den verste tørkeperioden på nesten et tiår sørvest og vest i landet, som har tømt dammene landet er avhengige av for nesten to tredeler av elektrisiteten. Strømprisene har dermed skutt i været.

Økonomien vokste imidlertid med 1,2 prosent i løpet av årets første kvartal, og det er nå ventet at BNP vil vokse med 4,85 prosent i år, opp fra anslaget om 3,04 prosent for to måneder siden, da landet var herjet av en stor andre smittebølge.

Epidemien i landet, der det er registrert nesten 500.000 koronadødsfall, er langt fra over. Nesten 2.000 dør fortsatt daglig, og vaksineringen i landet har blitt rammet av både mangler og forsinkelser.

Bare om lag 11 prosent av landets 212 millioner innbyggere er fullvaksinert.