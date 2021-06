Russland-ekspert: – Kan i det minste håpe det ikke blir verre

– Forholdet er dårlig, men man kan i det minste håpe det ikke blir verre, sier Persson, forskningsleder ved Totalförsvarets forskningsinstitut, til nyhetsbyrået TT.

Mandag møttes de to verdenslederne for første gang som presidenter i historiske Villa la Grange ved Genèvesjøen i Sveits. Samtalene varte i nesten fire timer.

Ut av møtet kom blant annet nyheten om at de to landene igjen skal sende ambassadører til hverandre, og at man er enige om at et atomvåpenkappløp ikke har noen vinnere. Mer enn det kunne man ikke håpet på, mener Persson

– Jeg var litt urolig for at det ikke skulle gå så bra, at det skulle spore av ved en eller annen anledning. Men det gjorde det ikke, sier hun.

Samtidig kom man ingen vei når det kommer til hvordan Putin behandler sine politiske motstandere.

Heller ikke rundt cyberangrepene de har anklaget hverandre for å stå bak, kom de noe nærmere hverandre. Persson mener det skyldes at USA og Russland har ulikt syn på hva cyberangrep er.

– Jeg tror ikke man kommer noen vei der, sier hun.