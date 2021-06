Biden: – Min agenda er ikke mot Russland

Biden og Putin uttalte begge i sine pressekonferanser etter møtet i Genève at det var en positiv og konstruktiv tone mellom dem.

Begge parter la også vekt på at et stabilt forhold mellom landene er viktig for verdens sikkerhet.

Den amerikanske presidenten innledet pressekonferansen med å si at hans agenda ikke er mot Russland, men for det amerikanske folket. Han la også til at USA vil fortsette å ta opp menneskerettighetsspørsmål, blant annet rundt Aleksej Navalnyj og amerikanere som er fengslet i Russland.