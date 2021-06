Det kunngjorde Putin på en pressekonferanse etter toppmøtet mellom de to i Genève. Partene er også enige om å drøfte hvordan man skal hindre cyberangrep, som har vært et stort spenningspunkt mellom landene.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, ble kalt tilbake til Moskva for tre måneder siden, etter at Biden kalte Putin en morder.

USA kalte på sin side sin ambassadør til Russland tilbake for om lag to måneder siden, da Russland foreslo at han burde vende hjem til Washington.

– Ingen fiendtlighet

Putin kalte også møtet mellom partene konstruktivt. Han sier det ikke var noen fiendtlighet i møtet.

Han var imidlertid ikke vennlig innstilt til et spørsmål om opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, og sier Navalnyj var klar over at han kom til å bli pågrepet da han vendte tilbake til Russland.

Putin antydet også at de to landene kan komme til enighet om et «kompromiss» om fangeutveksling, uten at det ble gitt nærmere detaljer om dette.

Møtet er det første mellom de to som presidenter. Det ble holdt i bygget Villa La Grange ved Genèvesjøen i Sveits og endte etter i underkant av fire timer med samtaler.

Arktis

Putin nevnte også Arktis konkret, og uttalte seg om det russiske militære nærværet der. Presidenten sa at Russland gjenbygger infrastruktur fra Sovjet-tiden og understreket at de ikke gjør noe som ikke ble gjort den gang.

– Vi følger internasjonale standarder og bryter ingen lover, sa Putin.

Han pekte på at både USA og Russland er med i Arktisk råd, og at Russland overtok formannskapet tidligere i år. Han mener samarbeidet blant annet vil være viktig i kamp mot klimaendringene.

– Profesjonell og erfaren

Putin uttalte seg også om forskjellen mellom Biden og forgjengeren Donald Trump.

– Han er en veldig balansert, profesjonell mann, sa Putin, og roste den amerikanske presidenten for hans verdier.

– Det er tydelig at han er svært erfaren, sa Putin, som også sa at han var forskjellig fra Trump.

– Biden inviterte meg ikke til Det hvite hus. Ingen slik invitasjon ble gitt, sa den russiske presidenten, og føyde til at et slikt møte bare kan finne sted når forholdene tilsier det.