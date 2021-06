Indisk IT-minister mener Twitter nekter å følge reglene

Forrige måned innførte India «foreløpige retningslinjer», som skal regulere innholdet på store sosiale medier og meldingstjenester som Facebook, WhatsApp og Twitter, som har over fem millioner brukere.

De nye reglene krever at selskapene utnevner en ansatt som myndighetene kan henvende seg til dersom de vil ha innhold fjernet. Vedkommende må bo i India og skal være strafferettslig ansvarlig for innholdet på nettplattformen.

– Det er et enkelt faktum at Twitter ikke har fulgt de foreløpige retningslinjene som trådte i kraft 26. mai, skriver Prasad på nettopp Twitter og den indiske konkurrenten Koo.

En talsmann for Twitter sier de holder IT-departementet løpende orientert om tiltakene deres for å følge de nye retningslinjene. Selskapet sier de har oppnevnt en person som foreløpig har fått ansvar for å sørge for at reglene etterleves, og at de skal informere departementet om dette.

Reglene krever også at selskapene aktivt overvåker innhold som legges ut. Dersom myndighetene ber om det, må selskapene dele informasjon om hvem som er opphavet til meldinger som legges ut.

Twitter har vært svært kritisk til de nye reglene, noe som har ført til et anstrengt forhold til myndighetene.