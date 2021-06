Frankrike opphever portforbud og fjerner krav om munnbind utendørs

Det svært upopulære portforbudet etter klokken 23 oppheves dermed ti dager enn tidligere planlagt. Dette er mulig fordi smittetallene fortsetter å gå ned, sier statsminister Jean Castex onsdag.

Kravet om å bruke munnbind utendørs fjernes allerede fra torsdag.

Drøyt 58 prosent av landets voksne befolkning har fått minst én vaksinedose. Tirsdag åpnet landet for å vaksinere barn ned til tolv år som en del av tiltakene for beskytte innbyggerne parallelt med at restriksjonen gradvis oppheves.

I gjennomsnitt påvises det for tiden rundt 3.900 daglige smittetilfeller. På toppen i mars og april var tallet oppe i 35.000. Ifølge Det europeiske smittevernkontoret ECDC er Frankrike på niendeplass på listen over hvilke EU- og EØS-land som har høyest smittetrykk. ECDCs tall viser at det er registrert 162 smittede og 21 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste to ukene

Siden pandemien startet, har den kostet drøyt 110.000 mennesker livet i Frankrike, og det er registrert drøyt 5,7 millioner smittede i landet.

Frankrike har i perioder hatt noen av de strengeste restriksjonene i Europa, inkludert egenerklæring for å bevege seg utenfor egen bolig. Samtidig var det begrenset hvor langt man kunne gå hjemmefra, og mosjon, og nødvendige innkjøp var de eneste godkjente grunnene til å gå ut.