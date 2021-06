Russland aktiverer overvåking over Krim før toppmøte

Russland vil hindre «mulige ukrainske provokasjoner i luftrommet» over halvøya, sier en kilde i sikkerhetsstyrkene til det statlige nyhetsbyrået.

– Dette er et begrenset, men nødvendig skritt for å hindre hendelser, sier kilden. Han legger til at dersom ukrainske droner kommer inn over Krim, vil det bli oppfattet som et angrep, og dronen vil bli ødelagt eller sendt i retur.

Russlands president Vladimir Putin møter onsdag sin amerikanske kollega Joe Biden i Genève. Det blir deres første møte siden Biden flyttet inn i Det hvite hus. I Sveits skal de blant annet diskutere kampen mot pandemien, bekjempelse av nettkriminalitet og regionale spørsmål som Midtøsten, Ukraina og Nagorno-Karabakh.