Rapport: Gjengvold har nylig drevet 8.500 på flukt i Haiti

– Vi er vitne til en ekstremt bekymringsfull forverring av sikkerhetssituasjonen, heter det i en uttalelse fra Leger Uten Grenser.

Bare mellom 2. og 4. juni tok krisesenteret i hovedstaden mot over 40 pasienter med skuddskader. Selv måtte helsepersonell søke ly fra kuleregnet.

– I en tid hvor vi skulle ha trappet opp kapasiteten på grunn av covid-19 og andre behov, sliter vi nå med å kunne holde åpent på grunn av sikkerheten, heter det videre i uttalelsen.

I løpet av de siste ni månedene har nær 14.000 mennesker blitt drevet på flukt på grunn av det en FN-representant beskriver som en geriljakrig. Gjengangrepene har også vært rettet mot flere politistasjoner de siste ukene, hvor flere politibetjenter er blitt drept.

Pierre Espérance, som er sjef for en nasjonal menneskerettighetsgruppe, sier at gjenger kontrollerer rundt 60 prosent av Haitis områder, og at tolv massakrer har blitt utført siden 2018.

– Det er det verste jeg har sett. Gjengene har så mye makt, sier han.

Volden er ventet å øke fram mot valget i landet, som finner sted i september og november. Mange anklager kriminelle gjenger for å forsøke å påvirke valget ved å fremheve sine foretrukne kandidater, samt å angripe nabolag som organiserer demonstrasjoner mot sittende president Jovenel Moïse.

– Det vil være fullstendig umulig å gjennomføre valget i Haiti i 2021, anslår Espérance, som ikke tror på en rask løsning på problemene.