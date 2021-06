Peru venter spent på forsinket valgresultat

Castillo leder med knappe 44.000 stemmer. Han har dermed 50,12 prosent oppslutning mot Fujimoris 49,87 prosent. Alle stemmene er talt opp, men resultatet er formelt ikke klart.

Fujimori har insistert på at valget var påvirket av valgfusk. Valgobservatører fra Organisasjonen for amerikanske stater (OAS) har derimot sagt at valget ser ut til å ha foregått i korrekte former.

Castillo har avvist Fujimoris anklager. Da han holdt et møte i Lima tirsdag, ba han valgmyndighetene om å slutte å holde velgerne på pinebekken og respektere folkets vilje.