Barna betaler prisen for hiv-utbruddet i Pakistan

Shars fem år gamle sønn var blant hundrevis som testet positivt i 2019. Det skjedde etter at en lege avslørte at sprøytespisser ble gjenbrukt i Sind-provinsen sør i landet.

Smittetallet økte raskt, og to år senere har over 1.500 personer fått påvist hiv, ifølge provinsens helsedepartementet.

Pakistans største test- og behandlingssenter for hiv ble åpnet i den landlige byen Ratodero etter skandalen. Senteret gir ut antiretrovirale medisiner, som kan bremse formeringen av hiv-viruset i blodet og dermed holde utviklingen av aids i sjakk.

Har ikke råd

Men rammede familier må dekke ytterligere kostnader som sykdommen påfører.

– De ber oss om å ta ytterligere prøver på private sykehus, men vi har ikke nok penger, sier Shar til AFP.

Han forklarer at sønnen regelmessig sliter med feber, magesmerter og nyresmerter.

Omtrent 30 andre barn er også hivpositive i den lille landsbyen Subhani Shar, som ligger noen kilometer sør for Ratodero.

Minst 50 døde

Pakistans offentlige sykehus befinner seg hovedsakelig i store byer og er ofte kaotiske og ineffektive, noe som gjør at familier på landsbygda ofte må lene seg på private klinikker de sjelden har råd til, og som ofte er fylt med uautoriserte leger.

Ifølge barnespesialist Fatima Mira på Aga Khan-universitetet har minst 50 barn dødd siden de ble diagnostisert. Hun hadde ventet at tallet ville bli høyere som følge av underernæring og fattigdom blant familier i området.

Myndighetene anklager legen Muzaffar Ghangro for utbruddet, noe legen nekter for. Han sier at andre leger beskylder ham for utbruddet siden han har vært en populær lege.

Ghangro er for tiden løslatt mot kausjon. Rettsmøter har flere ganger blitt utsatt, noe som har skapt sinne hos mange familier.

Varsler: Få endringer

Dårlig infeksjonskontroll er utbredt i fattige Pakistan, hvor leger ofte gjenbruker utstyr for å redusere kostnader – enten av grådighet eller fordi det er nødvendig.

Legen som avslørte skandalen, sier at lite har endret seg siden 2019.

– Ting er så dårlige som de var før utbruddet, sier Imran Akbar Arbani.

Arbani kontaktet lokalpressen etter å ha oppdaget er urovekkende antall hivsmittede spedbarn i Ratodero, hvor han driver en privatklinikk.

– I de første tre månedene ble kvakksalvere og uautoriserte leger utestengt, og deres klinikker ble stengt, men de fikk klarering senere, sier han.

Omgår regelverket

Lege Rafiq Khanani, som er president i foreningen for smittsomme sykdommer i Pakistan, sier regelverket er ineffektivt og ignoreres regelmessig.

– Reguleringsavdelingene finnes bare på dokumenter og på kontorer. Praktisk talt er de ineffektive, sier han.

Etter skandalen forbød myndighetene import av konvensjonelle sprøyter. Kun sprøyter som låses etter bruk og dermed ikke kan gjenbrukes, skal benyttes.

Men en anonym helsearbeider i Sind-provinsen sier til AFP at flere leger omgår forbudet og fortsatt kjøper de billigere modellene.

Krever tiltak

Barnespesialist Mir sier at vellykket massetesting bidro til å påvise smittetilfeller og redusere smitte.

Lederen for myndighetenes nasjonale aidsprogram, Ayesha Isani Majeed, sier at landet nå må bidra med mer enn antiretrovirale medisiner. Hun etterspør flere tiltak for pasientene.

Skandalen har medført at mange familier som aldri hadde hørt om hiv, har fått livet sitt dominert av viruset. Blant dem er Hakima Shar og hennes fire år gamle datter som begge er smittet.

– Myndighetene gir oss ikke antibiotika eller multivitaminer, og vi har ikke råd til å kjøpe dem selv. Vi er sjanseløse, sier 25-åringen.