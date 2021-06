Elektronisk avfall truer barns helse, advarer WHO

– Et barn som spiser bare ett egg fra Agbogbloshie, en søppelfylling i Ghana, vil innta 220 ganger Efsas daglige maksinntak av dioksiner, sier Marie-Noel Brune Drisse, som er hovedforfatter for WHO-rapporten.

– Feilaktig håndtering av elavfall er årsaken. Dette er et økende problem, som mange land ikke ennå anser som en helsefare, legger hun til.

El-avfall inkluderer blant annet gamle datamaskiner, telefoner, stereoanlegg, faksmaskiner og fjernsyn, som inneholder dyrebare metaller som gull og kobber, men også giftige substanser som bly, kvikksølv, nikkel eller kjemikalier.

På grunn av det økte elektronikkforbruket, produseres det mer og mer elavfall. Ifølge WHO anslår eksperter at det var 53,6 tonn elavfall i 2019, 21 prosent mer enn fem år i forveien.

Videre anslår WHO at nesten 13 millioner kvinner tjener til livets opphold ved å sortere søppel og lete etter gjenvinnbare materialer, og at de slik blir utsatt for giftige stoffer. Ofte gjør også barn helt ned i femårsalderen slikt arbeid, fordi de har små hender og slik lett kan plukke elavfall fra hverandre, ifølge WHO.

For dem er eksponering for giftstoffene ekstra farlig, fordi organene deres fortsatt er i utvikling. Avfallet kan også føre til vekstproblemer for ufødte barn, og slik være spesielt farlig for gravide kvinner, mener WHO.