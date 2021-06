Over 30 såret i angrep mot militærbase i Colombia

Ukjente gjerningspersoner forkledd som offentlige tjenestepersoner kjørte inn mot basen tirsdag kveld, hvorpå to eksplosjoner ble utløst, sier landets forsvarsdepartement i en uttalelse.

For de tre som er alvorlig såret etter angrepet, skal tilstanden være kritisk.

Colombias president Ivan Duque har uttalt at han er på vei til militærbasen for å få et overblikk over situasjonen, ifølge AFP.

Ambulanser på vei til militærbasen, som ligger i byen Cucuta, ved landets østre grense mot Venezuela. Foto: Ferley Ospina / AP

Militærbasen i Cucuta ligger på landets østre grense mot Venezuela. Under et hastebesøk til basen beskrev forsvarsminister Diego Molano angrepet som et «forferdelig terrorangrep», som forsøkte å skade så mange soldater som mulig.

Han sa videre at ELN, landets største gjenværende geriljagruppe, trolig står bak angrepet, men viste ikke til noen beviser for dette. Han sa videre at også avhoppere fra Farc-geriljaen, som ble enige med regjeringen om en fredsavtale i 2016, kan stå bak.

ELN og flere kriminelle gjenger er aktive i området, der de kjemper om tilgang til smuglerruter til Venezuela, som er dårlig kontrollert. ELN sto i 2019 bak en bilbombe mot et politiakademi i Colombias hovedstad Bogota, der 21 mennesker ble drept. Det førte også til en slutt på fredsforhandlinger mellom ELN og regjeringen.

Tirsdagens angrep skjer mens en omfattende bølge av demonstrasjoner mot regjeringen ser ut til å dabbe av. Protestledere kunngjorde tirsdag at de vil sette marsjer på vent. Minst 50 mennesker har dødd i demonstrasjonene mot fattigdom og økende ulikhet etter at de brøt ut 28. april.

Colombia har møtt internasjonal fordømmelse etter at regjeringen satte inn væpnede styrker mot demonstrasjonene som startet mot regjeringens forslag til skattereform.