Bidens ordre om stans i ny olje- og gassleting blokkeres

Avgjørelsen kom etter et søksmål fra embetsfolk i 13 delstater, ledet an av republikaneren Jeff Landry, som er Attorney General i Louisiana, en stilling som har fellestrekk både med regjeringsadvokat, påtalemyndighet og justisminister på delstatsnivå.

President Joe Biden stanset midlertidig letingen da han 27. januar undertegnet en rekke presidentordre med formål å bekjempe klimaendringene, blant dem et opphold i utdelingen av nye letelisenser på føderal grunn.

Søksmålet ble fremmet i mars. Kjennelsen gir de 13 delstatene midlertidig fritak fra ordren, og sier at kjennelsen er gjeldende for hele landet.

Delstatene som er mot letestansen, mener at den er innført uten å først å ha vært gjennom påkrevde byråkratiske steg.

Regjeringsadvokatene mener at disse ikke angår moratoriet, at salget av nye letelisenser ikke er påkrevd ved lov, og at regjeringen har bredt spillerom i avgjørelser om letelisenser.

Landry og de andre saksøkerne sier at oppholdet allerede har ført til økte priser og satt jobber i olje- og gassektoren i fare, men stansen i salget av nye lisenser stanser ikke selskaper fra å fortsette leting på lisenser som allerede er utstedt.