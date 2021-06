To ganger fløy to russiske jagerfly inn i dansk luftrom ved Christiansø til tross for at de ble advart.

– Russerne ble advart om at de var på vei inn i dansk territorium. Likevel fortsatte de. Vi betrakter dette som en meget bevisst provokasjon, sier Bramsen.

Bramsen ser veldig alvorlig på krenkelsen av luftrommet, men sier videre at danske beredskapsfly var raskt på vingene og eskorterte dem ut.

– Vi må være veldig bevisste på hva Russland foretar seg. Vi har ikke råd til å være naive. Dette er et meget alvorlig signal om at de er klare til å bryte alle gjeldende spilleregler, sier forsvarsministeren.

Dette er ikke første gang danske jagerfly må skynde seg på vingene for å avvise russiske fly som nærmer seg dansk luftrom. Det skjedde også i fjor og i 2012.