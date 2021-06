– At sommerisen forsvinner i Arktis er en av de første landminene i minefeltet, et av vippepunktene vi passerer når oppvarmingen blir for høy, sier Markus Rex som har ledet det største internasjonale forskningstoktet over Nordpolen noen gang.

Mer enn 300 forskere fra 20 land har deltatt i ekspedisjonen. De har latt seg fryse inn med det tyske forskningsskipet Polarstern og drevet over polisen slik Fridtjof Nansen og Hjalmar Johansen gjorde med Fram på 1890-tallet. Etter ti måneder i isen kom Polarstern tilbake til Tyskland i oktober.

Aldri smeltet fortere

Tirsdag ble noen av de vitenskapelige dataene presentert. Forskerne finner at isen aldri har smeltet fortere enn våren 2020 i de registrerte tidsseriene over issmelting. De finner også at isutbredelsen er halvert de siste tiårene.

Sammenlignet med Nansen og Johansens ferd for 130 år siden, er istykkelsen nå halvert. Temperaturen er også 10 grader høyere nå enn da Fram drev gjennom området.

Varmeopptaket øker

Når den hvite og høyreflekterende isen smelter og erstattes av absorberende vann, økes også varmeopptaket i Polhavet. Det forsinker innfrysingen om høsten.

Isforsker Stefanie Arnt sier det er vondt å vite at vi er den siste generasjonen som kan oppleve et Arktis der havet er islagt om sommeren.

– Sjøisdekket som minsker gradvis er et viktig habitat for isbjørnen, sier Arnt til AFP.