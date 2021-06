Kinas rampete elefanter venter på treg tiåring

Den ti år gamle elefanten falt av for flere dager siden og er rundt 14 kilometer bak flokken. Tross gjentatt masing fra stadig mer utålmodige voksne virker ungdyret ikke å ha hastverk.

Ifølge en statlig TV-kanal, som har sendt vandringen direkte minutt for minutt, virker tiåringen ikke interessert i å bli med i flokken igjen.

Mannlige elefanter lar vanligvis mors flokk bo alene eller i små grupper med andre menn når de blir kjønnsmodne.

Direktesendingen har skapt enorm interesse. Flere hundre millioner kinesere har fulgt dyrenes reise i sosiale medier.

Både boliger, låver og avlinger i Yunnan-provinsen har gått tapt under vandringen, med ødeleggelser for over 1 million dollar.

Eksperter har foreløpig ikke funnet en forklaring på hvorfor elefantene forlot sitt opprinnelige hjem i et naturreservat i provinsen. Dyrene selv er nok uvitende om sin nye kjendisstatus.

I helgen uttalte myndighetene at de planlegger å bruke mat og veisperringer for å lede elefantene til et passende sted.