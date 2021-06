Bidens toppmøteturné fortsetter – møter EUs ledere

EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er vertskap for det andre toppmøtet på like mange dager i den belgiske hovedstaden.

Mange i Europa venter utålmodig på at Biden skal tatt tak i forgjengerens innføring av toll på stål og aluminium. Det er likevel ikke ventet at han gjør noe med den omstridte tollen denne gangen. På en pressekonferanse etter G7-møtet i England sa han at han trenger mer tid.

Likevel er det håp i Det hvite hus om at de kan skaffe seg mer godvilje i Europa i møtet med EU-toppene.