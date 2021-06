Biden og Putin møtes i historisk villa

Verdens øyne rettes onsdag mot Villa La Grange der de to statsoverhodene for første gang møtes ansikt til ansikt etter at Biden ble president.

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

Det er ikke første gang det skjer viktige ting i villaen. I 1864 ble det avholdt en konferanse som resulterte i den første Genève-konvensjonen.

Konvensjonen, som danner grunnlaget for folkeretten, skal ivareta sanitetspersonell, syke og sårede i krig, og den forbyr å drepe motstandere som har overgitt seg. Den etablerte også Røde Kors-emblemet som et beskyttelsesmerke.

Paven ba om fred

I 1921 ble det avholdt en mottakelse i villaen for den første Røde Kors-konferansen etter 1. verdenskrig. Konferansen ga nasjonalforeningene og Den internasjonale Røde Kors‑komiteen mandat til å hjelpe ofre i borgerkriger.

I 1969 holdt daværende pave Paul VI en messe for 70.000 personer utenfor villaen. Da ba han folk om å «streve etter å bli sjenerøse fredssmakere», noe Putin og Biden kan hente inspirasjon fra.

– Vi kan etablere et enda dypere og mer effektivt forhold, sa paven og fremholdt at fred er en styrke, ikke en svakhet.

Hektisk aktivitet

Onsdagens toppmøte har skapt hektisk aktivitet på eiendommen, som stammer fra 1660-tallet og ligger i Parc La Grange like ved Genèvesjøen.

I biblioteket er det satt fram to lenestoler på hver side av en globus foran et bakteppe i brunt og gull. Her kommer Putin og Biden til å bli avbildet i møtet som i forkant har vært preget av gjensidige anklager og et anstrengt forhold mellom stormaktene.