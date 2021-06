Biden fornøyd med Erdogan-møte

Møtet fant sted i forkant av Bidens pressekonferanse, som ikke kom i gang før etter klokka 21.20.

– Det var et positivt og produktivt møte med Erdogan, sa Biden, som føyde til at store deler av det ble holdt en-til-en. Også Erdogan sa seg fornøyd.

– Vi mener det ikke er problemer i forholdet mellom USA og Tyrkia som vi ikke kan løse, sa Erdogan.

Forholdet mellom de to Nato-landene ble kraftig forverret etter at Tyrkia kjøpte det russiske luftforsvarssystemet S-400. USA mener systemet kan brukes til å avsløre informasjon om vestlige forsvarssystemer og stanset et salg av kampflyet F-35 til Tyrkia.

Noen løsning på S-400-striden ble ikke kunngjort mandag.