På en pressekonferanse etter mandagens Nato-toppmøte fikk Biden flere spørsmål om Putin og toppmøtet de to skal ha i Genève denne uken.

– Han er smart. Han er tøff. Og jeg har funnet ut at han er, slik de pleide å si da jeg spilte ball, en verdig motstander, sa Biden.

Han understreket imidlertid at han vil gjøre det klart for Putin at USA kommer til å svare hvis den russiske presidenten velger å ikke samarbeide, for eksempel når det gjelder datasikkerhet.

Vil samarbeide der det er mulig

– Jeg er ikke på jakt etter en konflikt med Russland, men vi vil måtte svare hvis Russland fortsetter med sine skadelige aktiviteter, sa Biden.

Han lovet også å gjøre det klart for Putin hvor grensene går når det gjelder spørsmål der de to ikke er enige. Blant disse er Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, ifølge Biden.

Samtidig ga han uttrykk for at han håper på et visst samarbeid med den russiske lederen.

– Jeg kommer til å gjøre det klart for president Putin at det er områder der vi kan samarbeide, sa Biden, som håper at Putin vil være interessert i å «endre bildet som verden har av ham».

Diskusjoner med Erdogan

Biden omtalte Nato-toppmøtet som svært vellykket, noe han ga generalsekretær Jens Stoltenberg mye av æren for.

– Det har vært en utrolig produktiv dag, sa han og viste til at han hadde møtt en rekke ledere, deriblant Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi har hatt detaljerte diskusjoner om hvordan vi skal gå fram når det gjelder en rekke saker, sa han.

Blant spørsmålene Biden fikk, var om noen av de andre lederne mener at møtet med Putin skjer for tidlig, og at det derfor vil kunne oppfattes som en belønning.

Biden avviste problemstillingen, og insisterte på at alle han har snakket med, er glade for at han møter Putin nå.

Tror demokratiet er overlegent

Under pressekonferansen talte også Biden varmt om demokratiet, som han mener evner å løse tidens problemer og gi folk det de trenger, noe han mener autokratier ikke kan.

Han lovet samtidig at Nato vil stå fast mot det han mener er russiske og kinesiske forsøk på å så splid mellom medlemmer av forsvarsalliansen.

Men han sa også at det også er en jobb å gjøre internt, og at Nato-land må «bekjempe korrupsjon, vokte seg for hat og falsk populisme», og heller investere i institusjoner som sikrer demokratiske verdier.