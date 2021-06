Lekkasjedømt kvinne ute av fengsel i USA

Hun er nå overført til et såkalt halfway house, melder Washington Post , som siterer forsvareren hennes. Winners straff er ikke kortet ned, men hun er nå ute av fengselet på grunn av god oppførsel.

Winner ble pågrepet i juni 2017 og erkjente straks at hun sto bak en lekkasje. Hun jobbet tidligere som lingvist for det amerikanske luftvåpenet og var hyret inn av etterretningstjenesten NSA.

Det hemmeligstemplede dokumentet som Winner lekket til nettstedet The Intercept, inneholdt opplysninger om at USAs elektroniske valgsystem var blitt utsatt for forsøk på russisk hacking flere ganger i forkant av presidentvalget i 2016. Delstatene som var rammet, hadde på tidspunktet for lekkasjen ikke blitt orientert om saken.

Få måneder etter at Winner ble pågrepet, ble opplysningene hun lekket offentliggjort av departementet for innenlands sikkerhet etter omfattende press.

Dommen mot henne var den strengeste noensinne mot en person som kun var tiltalt for en enkeltstående lekkasje av hemmeligstemplet informasjon.