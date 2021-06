Minst 25 omkom i forlis utenfor Jemen

– Båten forliste for to dager siden og hadde mellom 160 og 200 passasjerer, sier en lokal talsmann og viser til opplysninger fra jemenittiske smuglere.

Ifølge fiskere var det trolig afrikanske migranter om bord i båten som forliste.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sier at de undersøker opplysningene, men bekrefter at en båt sank i området.

Selv om Jemen er rammet av verdens verste humanitære krise, fortsetter migranter å reise dit i håp om å ta seg videre til Saudi-Arabia og andre oljerike land for å finne arbeid der.

IOM anslo nylig at 5.100 migranter har ankommet Jemen i år. Antallet var 35.000 i fjor og 127.000 i forfjor.

Strendene i Ras al-Ara er blant områdene som er preget av menneskehandel. Lokalbefolkningen har bedt myndighetene ta grep.

De siste månedene har mange migranter mistet livet i Bab al-Mandab-stredet mellom Jemen og Djibouti, som er viktig rute både for internasjonal handel og menneskehandel.