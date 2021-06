Russlands ambassadør inn på teppet i Danmark

Russerne krenket dansk luftrom rundt Bornholm fredag formiddag.

– At russiske kampfly hele to ganger krenket dansk luftrom, er et alvorlig og uakseptabelt brudd på alle gjeldende internationale normer og regler for militære flygninger, sier Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod.

Kofod vil drøfte Russlands handlinger med sine utenrikskollegaer på mandagens Nato-toppmøte. Han deltok ikke selv i møtet med den russiske ambassadøren. Det gjorde departementets utenrikspolitiske direktør.