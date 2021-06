Spent før møte mellom Biden og Putin

I Genève treffes de onsdag for første gang ansikt til ansikt etter at Biden ble president.

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

I USA har kritikere hevdet at Biden i praksis belønner Putin ved å møte ham. Men dette avvises av Det hvite hus.

– Vi anser ikke et møte med den russiske presidenten som en belønning. Vi anser det som en viktig del av det å forsvare Amerikas interesser og verdier, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan for en uke siden.

Skjerpet tonen



Kort etter at Biden ble president, varslet han en kraftig omlegging av Russland-politikken til forgjengeren Donald Trump.

Gjennom hele sin tid i Det hvite hus ble Trump beskyldt for å være ettergivende overfor Putin. Kritikere mente Trump så ut til å ha mer sans for autoritære ledere enn demokratiske allierte land.

Den store Russland-granskingen ble igangsatt for å avdekke om Trumps medarbeidere hadde inngått et samarbeid med russiske myndigheter for å få hjelp i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Noen klare bevis for et slikt samarbeid ble ikke funnet. Men amerikanske etterretningsorganisasjoner slo fast at russerne hadde forsøkt å hjelpe Trump. Et av midlene var hacking og spredning av informasjon i sosiale medier.

– En morder



Den russiske regjeringen har gjentatte ganger avvist anklagene om Trump-støtte. Dette har åpenbart ikke overbevist Biden, som i mars i år sa at Putin vil måtte betale en pris for å blande seg inn i amerikansk politikk.

Han viste til at Russland nok en gang skal ha forsøkt å hjelpe Trump til seier i valgkampen i fjor.

I samme intervju ble Biden spurt om han mener Putin er «en morder». – Ja, det gjør jeg, svarte presidenten.

Putin reagerte med sedvanlig besk humor. – Vi vil alltid se våre egne kvaliteter i andre og tenker at de er lik oss selv, hevdet han.

Navalnyjs skjebne



Samtidig som Putin nekter for å ha blandet seg inn i amerikansk politikk, anklager han vestlige land for å blande seg inn i russisk politikk. Amerikansk støtte til russiske opposisjonelle er en innblanding i indre russiske forhold, hevder Putins regjering.

Vestlige land fastslår på sin side at forgiftningen og fengslingen av Aleksej Navalnyj er alvorlige menneskerettsbrudd. Navalnyjs situasjon blir trolig et sentralt tema på møtet mellom Putin og Biden, som holdes to dager etter Nato-alliansens toppmøte i Brussel.

Biden-regjeringen har også anklaget Russland for å stå bak omfattende dataangrep. Et av dem er SolarWinds-angrepet som både rammet USAs regjering og bedrifter og statlige etater over store deler av verden – blant annet i Norge.

USA reagerte med å kaste ut russiske diplomater og innføre nye sanksjoner mot Russland i april. Også anklagene om dataangrep avvises av russiske myndigheter.

Styrkeoppbygging



Omtrent på samme tid førte situasjonen i Ukraina til en ny forverring av forholdet mellom Russland og Vesten.

Russland utplasserte over hundre tusen soldater nær grensa mot Ukraina, der russisk-støttede separatister i en årrekke har kjempet mot ukrainske regjeringsstyrker.

Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu hevdet at styrkeoppbyggingen var et svar på Nato-aktiviteter i Svartehavet og Østersjøen. I løpet av noen uker ble en del av de russiske styrkene trukket tilbake, og spenningen avtok.

Også USAs styrker i det nye rotasjonssystemet på baser i Norge er blitt kritisert av russerne.

– Dette kan øke den militære spenningen, sa utenriksminister Sergej Lavrov på møtet i Arktisk råd på Island i forrige måned.

– Konstruktivt møte



På møtet i Reykjavik overtok Russland det roterende formannskapet i Arktisk råd. Klimaendringene og issmeltingen i Arktis har åpnet nye muligheter for skipsfart og gjort nordområdene mer interessante både for Russland og USA.

Lavrov og USAs utenriksminister Antony Blinken hadde på Island et eget møte som ble beskrevet som konstruktivt.

Og samtidig som Biden har innført nye sanksjoner mot Russland, har han også sagt at han vil unngå en ny syklus med stadig økende konfliktnivå.

Etter at Trump trakk USA fra flere avtaler med Russland om rustningskontroll, ble landene i februar enige om å forlenge den viktigste avtalen: Ny Start.

Den regulerer de enorme atomvåpenarsenalene som USA og Russland fortsatt sitter på, 30 år etter avslutningen av den kalde krigen.