Eksperter tror atomforhandlinger vil overleve valget i Iran

Alle de viktige politiske spillerne i Teheran, uavhengig av ideologi, er pragmatiske nok til å forstå at en ny avtale er det eneste som kan redde Iran fra sanksjonene som ødelegger landets økonomi, mener eksperter.

Derfor vil valget trolig ha liten betydning for Irans forhold til USA og de andre landene som har underskrevet atomavtalen. Moderate Hassan Rouhani kan i tillegg selv sørge for å få undertegnet en ny atomavtale før han går av som president i august.

Rouhani må gå av etter å ha sittet som president i to sammenhengende perioder. Han regnes som en av arkitektene bak atomavtalen, som før Donald Trump trakk USA ut av den, så ut til å normalisere Irans forhold til Vesten.

– Bred støtte til atomavtalen

Nå ligger Rouhani altså an til å bli erstattet av en ultrakonservativ kandidat.

Men avgjørelsen om å forhandle om en ny avtale har bred støtte i Iran, selv om også denne avgjørelsen opprinnelig var Rouhanis. Iran-forsker Clement Therme sier det er enighet om at dette er nødvendig på tvers av politiske skillelinjer i Iran.

– Det er et kompromiss mellom behovet for regimets overlevelse ved å bedre den økonomiske situasjonen, og målet om å beholde status quo på et politisk nivå, sier Therme.

Analytiker Henry Rome i New York-baserte Eurasia Group sier det er strategisk avgjørende for Iran å få på plass en avtale som letter sanksjonsbyrden.

Det vises blant annet ved at ayatolla Ali Khamenei, som sitter med den absolutte makten i Iran, ga tommelen opp både til den opprinnelige avtalen og forsøket på å gjenopplive den i vår.

– Vil være en politisk seier

Sanksjonene som ble gjeninnført da Donald Trump trakk USA ut av avtalen, har ført til den verste økonomiske krisen i Iran på flere tiår.

Avtroppende president Rouhani har de siste årene fått kraftig kritikk i Iran for å ha stolt på Vesten da avtalen ble inngått.

Ultrakonservative Ebrahim Raisi blir ansett som favoritt i valget fredag, etter at flere andre kandidater er blitt hindret fra å stille.

Ifølge analyseselskapet Eurasia Group har Raisi flere ganger uttrykt støtte til atomavtalen og sagt at han trolig vil etterleve avtalen hvis han tar over som president.

Hvis en ny avtale ikke er undertegnet før august, vil Raisi trolig gjøre sitt ytterste for å få en avtale i havn kort tid etter at han tar over. Det vil gi den nye presidenten betydelige politiske seirer ved økt oljesalg, tilgang til fryste midler og vekst i økonomien, mener Eurasia.

– Det vil gi Raisi en betydelig pute å lene seg på det første året eller to, skriver Eurasia.

Klar favoritt

Raisi er sjef for prestestyrets rettsvesen, og etter at listen over kandidater i valget ble kuttet til sju, er han den klare favoritten.

Blant annet er den moderate konservative politikeren Ali Larijani – tidligere president i nasjonalforsamlingen – overraskende blitt strøket fra listen over kandidater av det mektige Vokterrådet.

Det har vekket sterke reaksjoner, og president Rouhani har blant annet selv henvendt seg direkte til Khamenei og understreket behovet for reell konkurranse i et valg.

Rouhanis egen visepresident, moderate Eshaq Jahangiri, er også blant kandidatene som nektes å stille. Han ble regnet som de reformvennliges håp.

Henvender seg til ungdommen

En av Raisis utfordrere som faktisk får lov til å stille, Abdolnasser Hemmati, ber ungdommen bruke stemmeretten til å skape politisk endring i landet.

– Førstegangsstemmer spesielt kan spille en avgjørende rolle, sier Hemmati.

Reformvennlige frykter at Raisi vil føre Iran inn i ytterligere internasjonal isolasjon.

Hemmati, som tidligere ledet sentralbanken, sier at landets 1,4 millioner førstegangsvelgere kan sikre sin egen frihet og hindre undertrykking ved å bruke stemmeretten.

Uttalelsene hans blir sett på som et forsøk på å gjøre seg til kandidaten for dem som er misfornøyde med regimet. Hemmati regnes ikke for å være del av landets politiske elite.