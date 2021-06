Høyrenasjonalist og bosettertilhenger er Israels nye statsminister

49-åringen, som i hele sin politiske karriere har beilet til høyrenasjonalistiske velgere, er leder for Yamina-partiet som går inn for at Israel annekterer store deler av den okkuperte Vestbredden.

Med barbert hode, en diskret kippa og perfekt amerikansk engelsk er han ultraliberalistisk på økonomien og kompromissløs mot Iran.

Han deler ideologi og holdninger med avgåtte statsminister Benjamin Netanyahu og har sittet i flere av hans regjeringer, men i de par siste årene er de to kommet stadig mer på kant med hverandre.

Etter den elleve dager lange siste krigen med Hamas på Gazastripen gikk Bennett endelig med på å slutte seg til sentrumspolitikeren Yair Lapid for å danne en koalisjon for å fjerne Netanyahu fra makten etter tolv år som statsminister.

Spesialsoldat

Bennett er en tidligere spesialsoldat som er sønn av amerikanske jøder fra California, og bor sammen med sin kone Galit og deres fire barn i Raanana, nord for Tel Aviv.

Han gikk inn i politikken etter å ha solgt sitt IT-firma for 145 millioner dollar i 2005, og året etter ble han stabssjef for Netanyahu, som den gangen var i opposisjon.

Etter å ha arbeidet for Netanyahu noen år ble han i 2010 leder for Yesha-rådet, som driver lobbyvirksomhet for bosetterne på Vestbredden.

Harde kommentarer

Han tok velgerne med storm i 2012 da han tok over det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk hjem, som var i ferd med å forsvinne. Han firedoblet partiets oppslutning med en serie eksplosive kommentarer om palestinerne.

I 2013 sa han blant annet at palestinske terrorister burde skytes, ikke løslates.

Han hevdet også at Vestbredden ikke er okkupert fordi «det aldri var noen palestinsk stat der», og at man aldri kan løse konflikten med palestinerne, men må holde den ut, akkurat som «en granatsplint i rumpa».

Bennett har vært både forsvarsminister og minister for finans og undervisning.

I 2018 omdøpte han Jødisk hjem til Yamina (mot høyre) og var en del av Netanyahus koalisjon som kollapset samme år.

Ikke invitert

Men han ble ikke bedt om å slutte seg til en ny Netanyahu-ledet samlingsregjering i fjor, noe som blir oppfattet som et uttrykk for Netanyahus personlige forakt for ham, trass i at de deler ideologi.

I opposisjon og med koronapandemien som herjet i bakgrunnen, har Bennett dempet sin høyreradikale retorikk og i stedet fokusert på helsekrisen. Han har dermed forsøkt å øke oppslutningen ved å lage planer for å bekjempe viruset og hjelpe økonomien på rett kjøl.

– I årene som kommer, må vi sette til side saker som annektering og en palestinsk stat og fokusere på å få kontroll over koronapandemien, friskmelde økonomien og reparere interne splittelser, sa han i et radiointervju i november.