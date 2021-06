Chilensk eksoffiser pågrepet i Argentina

Walter Klug Riveras ble pågrepet i Buenos Aires lørdag etter å ha flyktet fra Chile, melder Reuters.

– Han ble pågrepet utenfor hotellet der han oppholdt seg. Han hadde planer om å forlate hotellet innen de neste timene, skriver chilensk politi på Twitter.

Klug blir holdt i varetekt i Buenos Aires til mandag, da han blir fremstilt for en føderal dommer, som skal iverksette prosessen med utlevering til Chile.

Den tidligere obersten er dømt for forsvinningen og drapene på 23 arbeidere i 1973, like etter at Pinochet kuppet makten fra Salvador Allende i Chile.

Over 3.000 mennesker døde eller forsvant under Pinochets militærregime fra 1973 til 1990. Etterretningstjenesten og hæren torturerte og sendte tusener av dissidenter og venstreaktivister i eksil, har sannhetskommisjoner og politietterforskninger senere påvist.