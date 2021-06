Den konservative presidenten vinket til folkemengden som hadde møtt opp for å se Bolsonaro på sin egen motorsykkel i tet foran en horde med motorsyklister i São Paulo. De hadde alle hjelm, men de færreste brukte munnbind.

Deretter gikk presidenten opp på et lasteplan der han talte til folkemengden. Her sa han blant annet at det ikke er noe vits i å bruke munnbind dersom man er vaksinert, en påstand som mange helseeksperter motstrider.

Men i delstaten São Paulo er det påbudt å bruke munnbind på offentlige steder uansett om man er vaksinert eller ikke. Så delstatsmyndighetene utstedte en bot på 550 real, om lag 900 kroner, til Bolsonaro for brudd på de lokale smittevernreglene.