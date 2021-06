Peru-valget får bestått av valgobservatører

– Delegasjonen har ikke avdekket alvorlige uregelmessigheter, står det i en foreløpig rapport fra observatørgruppen fra Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), under ledelse av Paraguays tidligere utenriksminister Ruben Ramirez.

Valget ble holdt forrige søndag. Resultatet lar fortsatt vente på seg. Etter at 99 prosent av stemmene er telt opp, leder marxisten Pedro Castillo med ørliten margin over høyrepopulisten Keiko Fujimori.

Avtroppende president Francisco Sagasti ba fredag folk om å beholde roen mens titusener av stemmesedler som Fujimori hevder er blitt tuklet med, blir gjennomgått på nytt. Gjennomgangen ventes å vare i flere dager.

Fujimori, hvis far Alberto Fujimori soner en dom på 25 års fengsel for å ha beordret to massakrer som president på begynnelsen av 1990-tallet, risikerer å bli tiltalt for korrupsjon hvis hun taper valget overfor Castillo. Castillo har allerede erklært seg som vinner.