En russisk ekspedisjon i 1820 regnes vanligvis som den første som så det sørlige kontinentet.

En amerikaner antas å ha vært den første som satte sin fot i Antarktis året etter.

600-tallet

Dette synet utfordres i en studie publisert i tidsskriftet til The Royal Society of New Zealand , melder CNN. Forskere har gått gjennom muntlige overleveringer som antyder at polynesierne – som New Zealands urfolk maoriene er en del av – seilte i havområdene lengst sør.

– Vi har polynesiske fortellinger om reiser mellom øyene og om hvordan oppdageren Hui Te Rangiora og besetningen på skipet Te Ivi I Ateaatt er på reise i antarktiske farvann, trolig tidlig på 600-tallet, sier forsker Priscilla Wehi.

Fortellingene som antyder at polynesierne kom så langt sør, inneholder det som enkelte allerede sent på 1800-tallet mente kunne være beskrivelser av dyre- og planteliv og geografien på subantarktiske øyer.

Fortsatt deltakelse

Forskerne sier de har sett på «den grå litteraturen» – forskning som er lagt fram utenfor tradisjonelle akademiske kanaler – sammen med de tradisjonelle muntlige fortellingene.

Målet har vært å finne bidrag og perspektiver fra underrepresenterte grupper som ikke er tilstrekkelig verdsatt i historien om Antarktis.

Maoriene har også en plass i den mer moderne Antarktis-historien, blant annet regnes maorien Te Atu som den første newzealenderen som så det kalde kontinentet i 1840.

Siden har maorier deltatt i utforskningen av kontinentet helt fram til dagens vitenskapelige programmer i Antarktis, der New Zealand er en viktig aktør.

Video: Issmelting i Vest-Antarktis får store konsekvenser for verdens kystlinje