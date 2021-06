Jill med «LOVE» på jakkeryggen

På førstedamens jakkerygg var bokstavene «LOVE» sirlig brodert.

– Vi bringer med oss kjærlighet fra Amerika, sa hun til reportere som var til stede for å dekke torsdagens møte mellom president Joe Biden og den britiske statsministeren Boris Johnson. Fredag skal de to og lederne for fem av de andre rikeste landene i verden møtes på G7-toppmøtet.

– Dette er en global konferanse, og vi forsøker å bringe verden sammen. Det vi trenger nå, er at folk kjenner på en form for fellesskap mellom alle land, og at de kjenner på en følelse av håp etter et år med pandemi, sa Jill Biden.

Jakken er for øvrig ikke ny, hun brukte den også da ektemannen innledet sin presidentvalgkamp for over to år siden.