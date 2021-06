G7-toppmøte i helgen – skatt, vaksiner og en søppelskulptur

Kunstneren Joe Rush står bak «Mount Recyclemore», der hodet til lederne for verdens sju mektigste økonomier er gjenskapt i et berg av elavfall, melder BBC. Skulpturen er inspirert av amerikanske Mount Rushmore der profilen til fire av USAs presidenter er hogd ut av fjellet.

Målet med det iøynefallende kunstverket er å rette oppmerksomheten mot skadene som følger av at vi kaster tonnevis av elektroniske dingser. Joe Rush håper skulpturen vil vise hvor viktig det er å gjøre det lettere å resirkulere og gjenbruke elektronikken vi omgir oss med.

– Det må bli lettere å reparere, eller så må det lages så det varer lenger, for alt dette havner på søppeldynga, sier han.

– Nå står dette og ser på dem, og forhåpentlig kan det røre ved samvittigheten og få dem til å innse at de alle er sammen om denne avfallsindustrien, sier han og legger til at hovedbudskapet er:

– Snakk sammen, og la oss rydde opp i dette.

Bidens utenriksdebut

Boris Johnson er vert for møtet, som markerer starten på Joe Bindes første utenlandsreise som president. I tillegg deltar Frankrikes president Emmanuel Macron og statsministrene Justin Trudeau (Canada), Mario Draghi (Italia), Yoshihide Suga (Japan) og Angela Merkel (Tyskland).

I tillegg til at dette er Bidens første mulighet til virkelig å vise at USA er tilbake i folden, skal lederne blant annet diskutere pandemien.

I en videomelding til møtet ber Tysklands president Frank-Walter Steinmeier de rike landene gjøre mer for å støtte opp om den globale vaksineinnsatsen.

Ifølge amerikanske medier vil Biden gjøre nettopp dette og kunngjøre at USA i løpet av året vil gi bort 200 millioner vaksinedoser til det FN-støttede Covax-samarbeidet og ytterligere 300 millioner doser i første halvdel av 2022.

Skatt og økonomisk press

I forkant av møtet har de sju landene blitt enige om en global minstesats på 15 prosent for selskapsskatt. Sammen med beskatning i hvert enkelt land der selskapene opererer, skal det hindre at store multinasjonale selskaper unngår skatt ved å flytte overskuddet til skatteparadiser.

Lederne skal også diskutere klimaendringer og handel. Innen sistnevnte tema etterlyser Australia reformer for å holde Kina i tømmene og motarbeide bruk av økonomisk press.

– Den mest praktiske måten å ta tak i presset på er å gjenopprette et bindende system for å løse handelskonflikter. Så lenge press og tvang ikke får konsekvenser, er det få insentiver for å være tilbakeholdne, sier statsminister Scott Morrison. Australia, som har et svært anstrengt forhold til Kina, er ikke en del av G7, men er invitert med som gjester på toppmøtet.