Tysklands grønne sliter i øst

Partiet har vært populært i de vestlige storbyene i mange år, men søndagens delstatsvalg i den østlige delstaten Sachsen-Anhalt viste at De Grønne fortsatt har en vei å gå i den gamle kommuniststaten. Mens partiet ligger godt over 20 prosent på meningsmålingene nasjonalt, endte De Grønne i Sachsen-Anhalt opp med under 6 prosents oppslutning.

Etter 40 år i skyggen av sosialdemokratene i SPD, er De Grønne nå det sterkeste partiet på venstresiden på landsbasis, men sliter i øst. Det kan koste dem muligheten til å erstatte Angela Merkel som statsminister når hun går av etter valget i september. Fredag samler partiet seg til landsmøte for å planlegge valgkampen.

– De Grønne er fortsatt to ulike ting: potensielt landets sterkeste politiske kraft, og et lite nisjeparti. Alt avhenger av sted, tid og situasjon, skriver nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Klimasaken ikke populær i øst



Partiets ambisjoner i landets fattigste delstat var en tosifret oppslutning, men de endte opp med en framgang på mindre enn 1 prosentpoeng fra forrige valg i 2016.

– Det var ikke det vi hadde håpet på, innrømmet en skuffet Annalena Baerbock, som er De Grønnes statsministerkandidat.

Hun innrømmer at partiet ikke lyktes med å få gjennom budskapet om klimakamp, tross at regionen har vært rammet av tørke flere sommere på rad.

– Øst-Tyskland henter seg fortsatt inn etter sjokket fra gjenforeningen i 1990, og potensielt rådyre klimatiltak er ikke spesielt tiltrekkende for velgere, sier statsviteren Hajo Funke ved Berlins frie universitet.

Flertallet vil ha et skifte



I delstatsvalget ble Merkels kristendemokrater (CDU) gjenvalgt med solid margin med 37 prosent av stemmene, mens høyreradikale AfD falt til 21 prosent. Valgseieren gir vind i seilene til CDU-lederen Armin Laschet, som er den sterkeste kandidaten til å ta over statsministerposten etter 16 år med Merkel.

De Grønne har vært i opposisjon siden 2005, og har ligget høyt på målingene de siste årene. Ifølge meningsmålingene er klimakrisen den største bekymringen til velgerne, selv om vesttyske velgere er mer bekymret enn de østtyske. I en meningsmåling i mai sa mer enn 60 prosent av velgerne at de håpet på en ny regjering etter valget.

Ledende politikere blant De Grønne er fornøyde med at Baerbock, som representerer den østlige delstaten Brandenburg, er en populær kandidat blant partiets velgere. Samtidig innrømmer de at hun må gjøre partiet bredere hvis de skal vinne valget.

Hennes lederkollega Robert Habeck sier helgens valgresultat er et tegn på at partiet må se seg om etter saker i tillegg til klimakamp. Han pekte på økende forskjeller mellom by og land i Tyskland, særlig når det gjelder arbeidsplasser for unge, og utvidelse av kollektivtransporten som sikre velgervinnere.

Forsøker å vinne eldre velgere

I tillegg sier Habeck at den enorme politiske kraftanstrengelsen som trengs for å få ned klimagassutslipp, må følges opp av sosiale tiltak for å hjelpe de som mister jobben på grunn av det grønne skiftet. Partiet skal også drive valgkamp opp mot velgere over 60 år både i øst og vest, med slagordet «klimakamp er også en kamp for barnebarna dine».

I deler av det gamle Øst-Tyskland er det også svært upopulært at De Grønne ønsker å øke bensinprisene og erstatte innenriksfly med flere tog og busser.

Partitopper innrømmer at det blir vrient å motvirke bildet konservative forsøker å male av De Grønne som et parti for kaffe latte-drikkende, elbil-kjørende byfolk, særlig i Øst-Tyskland som fortsatt sliter økonomisk 30 år etter gjenforeningen.

Flere glipper fra Baerbock de siste ukene har også skapt problemer. Blant annet fikk ikke Forbundsdagen vite om en bonus hun fikk fra partiet, og hun måtte innrømme at hun hadde flere feil i CV-en sin.

Feilene er nå rettet, men saken undergraver partiets kamp for mer åpenhet. Habecks kommentarer under et besøk i Kiev i forrige måned, der han tilsynelatende oppfordret til å forsyne Ukraina med våpen, var heller ikke populære.