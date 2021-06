Danmark gjenåpnes ytterligere

Avtalen ble inngått rundt klokka 4 natt til torsdag, etter mer enn tolv timer med forhandlinger.

Alle partiene i det danske Folketinget var representert ved forhandlingene, med unntak av Nye Borgerlige.

Helseminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet opplyser at det fra mandag av kun vil være på kollektivtrafikk folk må bruke munnbind.

I forkant av forhandlingene hadde flere professorer sagt at kravet om munnbind godt kunne fjernes, i det minste delvis. En knapp tredel av landets befolkning er vaksinert mot covid-19.

Positiv smitteutvikling

I en tidligere rammeavtale het det at munnbind senest skulle bli faset ut når alle over 16 år hadde fått vaksine. Det lå an til å bli i september, men partiene og regjeringen mener at smitteutviklingen er så positiv at munnbindet stort sett kan droppes fra mandag.

– Et oppgjør med munnbindet. Hurtigere utfasing av forsamlingsforbudet. To hovedkrav fra DF under forhandlingene om ytterligere gjenåpning. Sammen med en lang rekke andre friheter til danskene er det vanskelig å ikke være godt fornøyd med avtalen i kveld, tvitrer partileder Kristian Thulesen Dahl i Dansk Folkeparti.

Betydelige lettelser for utelivet og restaurantene

Samtidig får restauranter og barer allerede fra fredag av lov til å holde åpent og severe alkohol fram til midnatt, istedenfor fram til klokka 22, slik det har vært. Fra midten av juli kan dørene holdes åpne fram til klokka 2.

Det blir imidlertid fortsatt utstrakt bruk av koronapass, opplyser justisminister Nick Hækkerup. Koronapasset er dokumentasjon på at man enten er vaksinert, har vært smittet det siste halvåret, eller har avlagt en negativ koronatest maks 72 timer i forveien.

Landets nattklubber får gjenåpne fra 1. september, med krav om koronapass for inngang. Da vil det til gjengjeld ikke være noen begrensninger på åpningstiden.

Allerede en måned senere, 1. oktober, blir også kravet om koronapass droppet.