IS hevder å stå bak massakre på mineryddere i Afghanistan

Den afghanske regjeringen anklaget tidlig Taliban for å ha stått bak massakren. Det benektet både opprørerne og den britiske minerydderorganisasjonen Halo, som sier Taliban tvert imot bidro til å stanse angrepet.

Onsdag kveld hevder IS i en uttalelse at gruppas medlemmer drepte eller såret mer enn 60 mineryddere, melder amerikanske Site, som overvåker jihadistaktiviteter.

Det offisielle tallet på ofre er foreløpig ti drepte og 16 sårede.

Slappet av leiren

Angrepet skjedde sent tirsdag kveld da over 100 mineryddere slappet av i Halos leir i Baghlan-provinsen. Da hadde de tilbrakt hele dagen på leting etter sprengladninger i området rundt 260 kilometer nord for hovedstaden Kabul.

Halos leder James Cowan forteller til BBC at angriperne gikk fra «seng til seng og drepte mine ansatte i kaldt blod».

– Dette er en grusom hendelse, den verste i Halo Trusts historie, sier han.

Harde kamper

Norsk Folkehjelp, som også driver minerydding i Afghanistan, fordømmer på det sterkeste drapene på ti minerydderkolleger.

– Angrepet har rystet hele mineryddingssektoren, og det er en tragisk påminnelse om den risikoen som mineryddere og andre humanitært ansatte utsettes for, sier leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Per Håkon Breivik.

Baghlan har vært åsted for harde kamper de siste månedene, med nærmest daglige slag mellom Taliban og regjeringsstyrker i flere distrikter.

Taliban fordømmer

Taliban benekter regjeringens anklager og fordømmer angrepet.

– Vi fordømmer angrep på forsvarsløse og ser på dette som brutalitet. Vi har et normalt forhold til ikke-statlige organisasjoner. Våre mujahedinsoldater vil aldri utføre slike brutale angrep, tvitrer opprørernes talsmann Zabihullah Mujahid.

– En lokal Taliban-gruppe kom oss til unnsetning og skremte bort angriperne, sier Cowan og tilføyer at han ikke vet hvem gjerningsmennene var.

– Drep alle

En overlevende forteller til nyhetsbyrået AFP at fem eller seks væpnede menn tok seg inn i leiren og samlet minerydderne før de spurte om det var noen hazaraer til stede.

Afghanistans hazaraminoritet er blitt rammet av en rekke terrorangrep fra den ytterliggående islamistgruppa IS, som ser på dem som kjettere.

– Ingen svarte, sier den overlevende, som ikke vil bli navngitt.

Han forteller at mennene deretter ba lederen i leiren tre fram, før de skjøt og drepte ham.

– Så sa en av dem: Drep alle sammen.

– Da de åpnet ild, prøvde vi alle å rømme. Noen ble drept og noen, som meg, ble såret, forteller han til AFP.

Tusenvis drept

Afghanistan er et tungt minelagt land etter flere tiår med krig. Volden i landet har økt kraftig siden 1. mai, da USA og Nato begynte sin endelige tilbaketrekning.

– Siden 1978 har landminer, klasebomber og andre eksplosiver kostet over 9.000 menneskeliv og lemlestet ytterligere 25.000, sier Breivik i Norsk Folkehjelp.

– Humanitær minerydding er helt essensielt for å redusere menneskelige lidelser og sikre en trygg fremtid for en krigsherjet sivilbefolkning, tilføyer han.