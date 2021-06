En fjerde opposisjonspolitiker pågrepet i Nicaragua

Félix Maradiaga ble pågrepet tirsdag kveld lokal tid etter å ha blitt tilkalt til statsadvokatens kontor for å gi en forklaring. Han er under etterforskning for angivelige forbrytelser mot myndighetene.

Senere samme kveld ble ytterligere en opposisjonell presidentkandidat, Juan Sebastián Chamorro, pågrepet – også han etter å ha blitt avhørt av statsadvokaten. Det melder den statlige TV-kanalen TN8 på Twitter.

I likhet med Maradiga etterforskes han for handlinger som «undergraver uavhengigheten og selvstyret i Nicaragua gjennom å oppfordre til utenlandsk innblanding i landets interne anliggender».

Fire på kort tid

Chamorro er den fjerde potensielle utfordreren til president Daniel Ortega som er pågrepet de siste ti dagene i forkant av valget 7. november. Hans kusine Cristiana Chamorro er også pågrepet. Hun er datter av Violeta Chamorro, som vant valget mot sittende president Daniel Ortega i 1990.

Den siste av de pågrepne er opposisjonspolitikeren Arturo Cruz, som ble pågrepet søndag. Han er tidligere ambassadør i USA.