USA lemper på reiseråd for Norge, Japan og over 100 andre land

Det amerikanske smitteverninstituttet CDC utstedte tirsdag et nytt helseråd for reiser til Japan kort tid før OL, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere frarådet USA alle reiser til Japan, men nå anbefales reiser kun for fullvaksinerte. Det samme gjelder Norge og 59 andre land som flyttes fra nivå 4 (svært høy risiko) til nivå 3 (høy risiko) på CDCs skala.

Ytterligere 50 land og territorier har dessuten falt til nivå 1 eller 2, blant dem Israel, Sør-Korea, Island og Albania.

Endret kriteriene

Reiserådene ble oppdatert etter at CDC hevet terskelen for å plassere et land på nivå 4 – der rådet er å unngå alle reiser. Nå må et land ha 500 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, mot 100 tidligere.

I Norge er dette tallet drøyt 80 de siste 14 dagene.

Selv om reiserådet er myket opp, anbefaler amerikansk UD å revurdere reiser til Norge på grunn av covid-19. Departementet påpeker dessuten at Norge har innreiserestriksjoner for amerikanske borgere.

Vanskelig å reise til USA

Det var 22. april at USA frarådet alle reiser til Norge. Det tilsvarende reiserådet til Japan ble utstedt 24. mai, to måneder før sommerlekene starter.

Blant de øvrige landene som er flyttet til nivå 3, er Frankrike, Ecuador, Filippinene, Sør-Afrika, Canada, Mexico, Russland, Spania, Tyrkia, Honduras, Ungarn og Italia.

USA forbyr innreise for nesten alle ikke-amerikanske statsborgere som i de foregående 14 dagene har vært i følgende land: Kina, Storbritannia, Irland, India, Sør-Afrika, Brasil, Iran og de 26 Schengen-landene i Europa uten grensekontroll.