Sør-Afrikas helseminister etterforskes for korrupsjon

Ifølge president Cyril Ramaphosa knyttes helseministeren til en kontrakt der det på urettmessig vis ble betalt over 90 millioner kroner til et selskap der Mkhizes tidligere assistent og talskvinne er involvert.

Mkhizes eget departement har alt konkludert med at kontrakten var uregelmessig og saken er nå oversendt til en spesialenhet for etterforskning.

Helseministerens sønn anklages også for å ha tjent på kontrakten, men Mkhize nekter for å ha vært involvert i beslutningen og for å ha hatt personlig vinning i saken.