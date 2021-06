Sivile drept, sykehus brent ned i Kongo

Observatørgruppen KST sier tirsdag at antallet drepte fra angrepet på landsbyen Boga i Ituru-provinsen dagen før, har steget til ti.

– Sykehuset ble satt i brann, og en grav ble skjendet i katedralen, tvitrer KST, og tilføyer at to av gjerningsmennene ble drept i kamper med væpnede kongolesiske styrker og FN-soldater.

Leger Uten Grenser (MSF) sa tidligere at sykehuset de støtter, ble utsatt for et målrettet, brutalt angrep. Sykehuset var det siste gjenværende behandlingstilbudet for folk i det urolige området. Apoteket og medisinlageret ble plyndret, og intensivavdelingen brent ned, ifølge MSF.

Hæren anklager den beryktede ADF-militsen for å stå bak.