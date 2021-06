USA vil ha handelsavtale med Taiwan

– Jeg vet at vi er i gang med samtaler med Taiwan, eller at vi snart kommer til å være det, om en slags rammeavtale, sa han under en høring i Kongressen.

En mulig handelsavtale mellom USA og Taiwan vil provosere Kina, som ser den demokratiske og selvstyrte øya som del av sitt territorium.

Uttalelsen kom etter at tre amerikanske senatorer, demokratene Tammy Duckworth og Chris Coons, samt republikaneren Dan Sullivan, besøkte øyas hovedstad Taipei søndag. Der lovet de bort 750.000 vaksinedoser til Taiwan, som har slitt med å skaffe seg vaksine på grunn av kinesisk motstand.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og tok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Taiwan har i praksis fullt selvstyre, men Kina truer med å invadere øya dersom myndighetene der erklærer selvstendighet.

USA brøt de diplomatiske båndene til Taiwan i 1979, men er fortsatt øyas viktigste allierte og landet Taiwan importerer flest våpen fra. Blinken gjentok mandag at amerikanerne fortsatt mener at Taiwan må ha muligheten til å forsvare seg.

– Vi er bekymret over den økte aggresjonen som regjeringen i Beijing har utvist overfor Taiwan, sa Blinken.