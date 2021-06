Fire muslimer drept i bilangrep i Canada søndag

En 20 år gammel mann er pågrepet etter påkjørselen. Mannen kjente ikke ofrene, men rettet angrepet mot dem fordi de var muslimer, ifølge politiet.

– Vi tror ofrene ble utpekt på grunn av deres muslimske tro. Vi forstår at denne hendelsen kan forårsake frykt og engstelse blant folk, særlig muslimer, og for alle som er blitt målskive for hat, sier London-politisjef Stephen Williams.

Mannen hadde ifølge politiet på seg noe som lignet en skuddsikker vest. Han er siktet for fire drap og ett drapsforsøk, men politiet sier at myndighetene også kommuniserer med det føderale politiet om å sikte ham for terrorhandlinger.

Tre generasjoner

Ofrene er en 74 år gammel kvinne, en 46 år gammel mann, en 44 år gammel kvinne og en 15 år gammel jente. I tillegg er en ni år gammel gutt innlagt på sykehus med alvorlige skader etter påkjørselen.

Zahid Khan, en familievenn av ofrene, forteller til nyhetsbyrået AP at det var tre generasjoner fra samme familie som ble drept, en bestemor, far, mor og en tenåringsdatter. Familien innvandret fra Pakistan for 14 år siden og var engasjerte, anstendige og sjenerøse medlemmer av moskeen i byen, ifølge Khan.

– De var bare ute på den samme turen de gikk hver dag, sa han gråtkvalt til reportere i nærheten av åstedet.

– Et terrorangrep

Angrepet kommer fire år etter et angrep mot en moské i Quebec by. I januar 2017 tok en 27 år gammel høyreekstremist seg inn og åpnet ild mot medlemmer som var samlet til bønn. Seks personer ble drept, og fem andre led alvorlige skader.

Det nasjonale rådet for canadiske muslimer er forferdet over søndagens angrep, og sier at muslimer i landet har måttet føle altfor mye på islamofobi.

– Dette er et terrorangrep på canadisk jord, og bør behandles som det, sier leder Mustafa Farooq.

Angrepet fordømmes av statsminister Justin Trudeau.

– Til det muslimske samfunnet i London og til muslimer over hele landet: Vit at vi står med dere. Islamofobi hører ikke hjemme i samfunnet vårt. Dette hatet er snikende og forkastelig – og det må stoppes, tvitrer Trudeau.