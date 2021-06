Russisk opposisjonspolitiker flykter i frykt for fengsling

– Jeg drar til Kiev, skrev 41-åringen på Telegram søndag.

Han la til at han har fått informasjon fra folk med tilknytning til regjeringsapparatet om at det blir iscenesatt kriminalsaker mot ham for å hindre ham i å delta i høstens valg.

Gudkov skrev at han kommer til å bli utenlands minst fram til etter valget. Han ble pågrepet og holdt i varetekt i to dager forrige uke, i forbindelse med en etterforskning av penger han angivelig skylder for å ha leid kontorlokaler. Han ble løslatt uten tiltale. Pågripelsen ble kritisert av EU.

Russiske myndigheter slår hardt ned på dissidenter før parlamentsvalget i september. Forrige uke ble Andrej Pivovarov, en annen framtredende opposisjonell, varetektsfengslet i to måneder i påvente av en rettssak.

Pivovarov ledet gruppen «Åpent Russland», som er finansiert av en russisk oligark, men sa torsdag at gruppen legger ned virksomheten for å beskytte sine medlemmer. Russiske myndigheter stemplet i 2017 den London-baserte gruppen som uønsket, og all aktivitet i Russland ble forbudt.

Pivovarov kunngjorde at gruppen legger ned virksomheten noen dager før pågripelsen.