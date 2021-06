– Spania er et trygt reisemål, insisterer helseminister Carolina Darias og legger til at landet er i ferd med å «ta tilbake sitt globale lederskap innen turisme».

Jose Luis Prieto, som leder landets reisebyråforening Unav, håper på det han kaller en «spektakulær bedring».

Ifølge ham har reiseaktører i Storbritannia, Frankrike og Tyskland – Spanias tre største markeder – de siste ukene mottatt et stort antall henvendelser.

Costa del Sol og Kanariøyen

Hoteller og restauranter på populære reisemål som Costa del Sol og Kanariøyene står klare til å ta imot gjester. Flyselskaper har startet opp igjen ruter som ble innstilt da pandemien var på sitt mest omfattende.

Flyplassen i Malaga sør i Spania ventet rundt 20 flygninger bare i morgentimene mandag, fra flere steder i Europa som Berlin, Lille, Frankfurt og London.

Fra samme dag kunne cruiseskip igjen få legge til kai i spanske havneanlegg.

Lettelser for uvaksinerte

Uvaksinerte europeere, som til nå har kunnet reise inn i Spania med en negativ PCR-test som er mindre enn tre dager gammel, kan fra nå av i stedet ta en billigere antigen-test.

Et skår i gleden for næringen er at Storbritannia, et av landets aller viktigste turistmarkeder, ikke har fjernet Spania fra sin liste over risikoland. Det betyr at britiske turister må gå i karantene når de kommer hjem, samt betale for dyre coronatester.

Vanligvis utgjør britene den største andelen turister fra ett enkelt land. I 2019 var mer enn en femdel av Spanias 83,5 millioner ankomster fra Storbritannia.

Skuffet over Storbritannia

Spanske myndigheter har til nå hatt flere løpende tiltak i gang for å lokke britiske turister til landet, blant annet ved å la briter uten PCR-test slippe inn i landet allerede fra slutten av mai.

Storbritannias beslutning om å fortsatt beholde Spania på listen over risikoland, er skuffende, synes Spanias helseminister.

Fredag ga Spanias turistminister Reyes Maroto uttrykk for samme syn da hun viste til at smittesituasjonen er lav i noen deler av Spania, blant annet på Kanariøyene. Hun sa at hun derfor ikke forstår Londons beslutning.

Samtidig ser usikkerhet ut til å ligge bak den store turoperatøren TUIs beslutning om å forlenge innstillingen av alle flygninger til Spania fram til 13. juni.

Hardt rammet økonomi

Britiske myndigheter kommer ikke til å vurdere situasjonen på nytt før om tre uker. Det er tre dyrebare uker for den spanske servicenæringen som håper på å kunne hente inn igjen noe av tapet fra i fjor da ankomstene fra utlandet falt 77 prosent sammenlignet med året før.

Spanias økonomi er blant de hardest rammede av coronakrisen i Vesten. Nedgangen i bruttonasjonalproduktet (BNP) var på 10,8 prosent i fjor.

Regjeringen har satt som mål å få 45 millioner tilreisende til Spania innen utgangen av inneværende år. Ved utgangen av april hadde landet registrert 1,8 millioner ankomster, ifølge offisiell statistikk.