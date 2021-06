Den colombianske regjeringen vil utstyre politifolk med kroppskameraer

Regjeringen vil be nasjonalforsamlingen om å sikre bedre trening av politiet og styrke oppsynet med betjentene. Det skjer etter flere uker med demonstrasjoner mot regjeringen, der politiet er blitt beskyldt for overdreven bruk av makt mot demonstranter, skriver Reuters.

Landets justisdepartement mener 20 dødsfall kan knyttes direkte til demonstrasjonene, men menneskerettsgrupper mener at sikkerhetsstyrker har drept mange flere. Maktbruken er blitt møtt med internasjonal fordømmelse, og minst tre betjenter er siktet for drap.

Regjeringen vil blant annet be kongressen om å vedta opprettelsen av et direktorat som vil få ansvaret for å kartlegge hvordan politiet bedre kan beskytte borgernes rettigheter. I tillegg ønsker regjeringen at kongressen godkjenner nye uniformer med innebygde kroppskameraer.

Det er ventet at tiltakene godkjennes i juli, da de folkevalgte kommer tilbake fra sommerferie.

Demonstrasjonene har rast siden 28. april og ser ikke ut til å ta slutt med det første. Et utvalg bestående av fagforeninger, studentgrupper og flere NGO-er har søndag satt forhandlinger med regjeringen på vent.