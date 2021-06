Dødt løp mellom Fujimori og Castillo i Peru

Tre timer etter at stemmelokalene ble stengt, ga Ipsos Castillo 50,2 prosent oppslutning, mot Fujimoris 49,8 prosent.

I en tidligere valgdagsmåling, også den utført av Ipsos, fikk Fujimori 50,3 prosent av stemmene, mens Castillo fikk 49,7 prosent. Begge målingene er så jevne at Ipsos kaller det et «statistisk dødt løp».

– Det kan bli endringer, sier Ipsos' Peru-sjef Alfredo Torres.

Valgdagsmålingen førte til demonstrasjoner fra Castillo-støttespillere utenfor kontorene til landets valgmyndigheter i hovedstaden Lima. Men resultatene fra hurtigopptellingen, som viser at Castillo har en knapp ledelse, førte til jubelscener og feiring i Cajamarca-regionen nord i landet, der Castillo bor.

Vidt forskjellige kandidater

– Vi er nødt til å være rolige, vi må være varsomme. Jeg ber om at vi er fornuftige, det vi har hørt er ikke offisielt, sa Castillo til støttespillere i Tacabamba i Cajarmarca etter at valgdagsmålingen ble offentliggjort.

– Med tanke på hvor liten avstanden er, er det viktig at vi er varsomme. Det sier jeg for alle peruanere, sa Fujimori.

Mens Castillo er skolelærer og ønsker å bygge en sosialistisk stat, er Fujimori for en nyliberalistisk økonomisk politikk og en hard sikkerhetspolitikk. Begge kandidater har lovet at de vil respektere utfallet av valget.

Et land i krise

Den som vinner, må håndtere et land i krise. Landets økonomi er i resesjon, og det har registrert 184.000 koronarelaterte dødsfall i en befolkning på 33 millioner. I tillegg har to millioner personer mistet arbeidet under pandemien, og nesten en tredel av innbyggere lever nå i fattigdom.

I løpet av de tre siste årene har landet hatt fire ulike presidenter. Dessuten har sju av de ti siste presidentene enten blitt dømt for eller etterforsket for korrupsjon. I november i fjor toppet kaoset seg, og i løpet av fem dager hadde landet tre ulike presidenter.

Fujimori er datter av landets tidligere president Alberto Fujimori, som soner en dom på 25 års fengsel for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Hun ønsker å benåde sin far hvis hun vinner valget. Hun har også selv vært fengslet i forbindelse med etterforskningen av en korrupsjonssak.

I den siste meningsmålingen hadde Castillo en ledelse på to prosentpoeng, men 18 prosent av de spurte oppga at de fortsatt var usikre.