Palestinske protestledere pågrepet i Øst-Jerusalem

Muna al-Kurd (23) ble pågrepet søndag. Faren hennes opplyser at en stor gruppe politifolk stormet familiens hus på «barbarisk vis» for å pågripe 23-åringen og tvillingbroren, som ikke var hjemme. Det ble utstedt en arrestordre på broren, som senere meldte seg.

Politiet har forklart til nyhetsbyrået AFP at Muna var mistenkt for å ha deltatt i opptøyer og «nylige hendelser i Sheikh Jarrah». Ifølge nyhetsbyrået er begge senere løslatt.

Familiens advokat, Nasser Odeh, sier at hun i avhøret ble truet «i et forsøk på å stanse henne fra å fortsette med lovlige aktiviteter». Faren Nabil sier at hun ble nektet tilgang til en advokat.

Journalist ble pågrepet

Dagen før ble Al Jazeera-journalisten Givara Budeiri pågrepet i forbindelse med at hun var i området for å dekke protester mot at jødiske bosettere får overta boligene til palestinske familier i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Hun ble lørdag utskrevet fra sykehus med en brukket hånd, som hun ifølge sjefen sin pådro seg under pågripelsen dagen før.

Svært anspent

Pågripelsene ser ut til å være et forsøk på å dempe den svært tilspissede situasjonen i ett av Jerusalems mest omstridte områder.

Jødiske bosettere krever tilbake eiendommer som de mener familiene deres eide før staten Israel ble opprettet i 1948. Det israelske lovverket er utformet slik at jødiske bosettere kan kreve tilbake eiendommer som de måtte flykte fra, men den samme retten gjelder ikke for palestinere.

Iført håndjern

Muna al-Kurd er en av de mest profilerte protestlederne i nabolaget. Bilder som er lagt ut i sosiale medier, viser at hun blir tatt med av israelsk politi iført håndjern.

– Grunnen til pågripelsen er at vi sier at vi ikke vil forlate hjemmene våre, og de vil ikke at noen uttrykker meningen sin, de vil ikke at noen skal fortelle sannheten. De vil bringe oss til taushet, sier faren Nabil.